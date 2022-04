Dropkick Murphys: 11 Short Stories of Pain & Glory [Born & Bred, 2017]

You’ll Never Walk Alone

Ove predvidljive keltske punkere ili volite ili ih ne shvaćate ozbiljno.

Da se kojim slučajem, u maniri nekih etabliranih domaćih kritičara, odlučilo da se novi album Dropkick Murphysa recenzira i prije izdavanja, taj bi tekst vjerojatno bio veoma sličan ovome. Dropkick Murphys jednostavno su predvidljiva pokretna traka keltskog punka, bend koji čovjek može ili obožavati ili ne shvaćati ozbiljno.

11 Short Stories of Pain & Glory i jednom i drugom taboru daje jednako snažne razloge da ustraje u svojim dosadašnjim ocjenama. Obožavateljima je dostavljena nova doza drečavog, razigranog folk punka za koji se ne može posumnjati da će na koncertima stvoriti lijepu energiju i duh (pijanog) zajedništva. S druge strane, skepticima će Dropkick Murphys i dalje zvučati kao soundtrack za kakvu niskobudžetnu obradu Pirata s Kariba, gdje tucet razgaljenih gusara zamotanih u karirane stolnjake prolijeva pivo uz navijačke chantove. Na trenutke album podsjeti na Pansy Division, osobito pjesma “First Class Loser“ u kojoj kao da kakav gusarski sugar daddy štiti svog malog od kužine od nekakvih hipsterskih, kopnenih gejeva. Uvod u “Blood“ resetira slušatelja i penetrira duboko u kolektivnu svijest neobičnom sličnošću s hitom “Godine prolaze“ svima omiljenog Petra Graše, što daje dodatnu dimenziju toplim osjećajima koje album izaziva. Da na barki kojom ovi gusari plove ima signala dokazuje “Until the Next Time“, komad s iznimnim potencijalom da se proslavi u kakvoj obiteljski orijentiranoj reklami za mobitele.

Cinizam na stranu, Dropkick Murphys zaista se trude razvijati osjećaj solidarnosti sa svojom publikom, o čemu svjedoče i pjesme poput “4-15-13“ ili “You’ll Never Walk Alone“ inspirirane tragičnim bombardiranjem bostonskog maratona i visokom stopom predoziranja u Americi. Međutim, neprekidna glorifikacija preživljavačkog maskuliniteta radničke klase širem će krugu publike ubrzo postati zamorna, a drndanje mandoline i cviljenje ovčje kože sami su po sebi slušljivi samo u nekim (koncertnim) kontekstima. Dropkick Murphys nisu loši dečki, entuzijazam kojim pristupaju glazbi nesumnjivo je hvalevrijedan, ali izvjesno je da će u ustima narodnih masa, da se poslužimo keltskom kuhinjom, imati okus haggisa – tko voli ovčje iznutrice, za njih bi se tukao, većini su, ipak, samo etnografski kuriozitet koji mogu podržati, ali ne i konzumirati.

UKRATKO: Nekom simpatično, nekom bedasto; plus zbog Graše.

- Andrea Jović