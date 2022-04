Neil Young: Peace Trail [Reprise, 2016]

Sirovi i šarmantni tok svijesti.

Neil Young se sredinom prošle godine već oglasio zanimljivim koncertnim izdanjem EARTH, a agilnu aktivističko-idealističku crtu tog ostvarenja, kao i prošlogodišnjeg studijskog albuma The Mosanto Years, nastavlja i na izdanju Peace Trail. Riječ je o spontanom malom albumu snimljenom u svega četiri dana uz pomoć dva iskusna session glazbenika – bubnjara Jima Keltnera i basista Paula Bushnella.

Pjesme su nalik na skice, pune polu-promišljenih impresija i šarmantno nespretnih glazbenih rješenja. Young se nasumično kreće između dominantne akustične gitare i nepredvidljivih izboja distorzije, no pravo tajno oružje albuma su simpatično rasklimani Keltnerovi bubnjevi koji su jednim djelom vjerojatno estetski izbor, dok drugim proizlaze iz odluke da na albumu završe snimke iz prvog ili drugog pokušaja. Cijela ta užurbana radna etika zapravo pažljivo naglašava prirodu ovih pjesama koje su više nekontrolirani tokovi svijesti negoli promišljene i artikulirane poruke. No to im zapravo ni najmanje ne oduzima na vrijednosti, dapače, mogli bi smo reći da ta spontanost ujedno predstavlja najveću vrijednost ovog albuma. Bilo da priča o vlastitom procesu rada u “Can’t Stop Workin'”, naručivanju robota s Amazona u “My New Robot”, terorizmu i ksenofobiji u “Terrorist Suicide Hang Gliders” ili otimanju indijanskog teritorija u “Indian Givers”, koja je posebno aktualna nakon nedavnog incidenta u Standing Rocku, Young u svakojoj od tih vrlo različitih tema uspijeva zvučati zainteresirano, humano pa čak i gnjevno kad je to potrebno.

Na koncu, Peace Trail ipak nije prosvjedni album na kojem vam ostarjeli hipi docira o tome kako svijet nije dovoljno dobro mjesto. Upravo suprotno, u pitanju je ostvarenje zbog kojeg poželite da je više Youngove generacije zadržalo njegov naivni idealizam i već odavno učinilo svijet makar malo ugodnijim i ljepšim mjestom.

UKRATKO: Tok svijesti nekog boljeg svijeta.



- Karlo Rafaneli